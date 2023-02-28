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Гликерия (Лукия) Андреева

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: Андрей Владимиров

Мать: Наталия Романова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.11.1835

Муж: Илья Киприанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.05.1838

Дочь: Елена Ильина

Отец ребёнка: Илья Киприанов

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
28.06.1840

Сын: Пётр Ильин

Отец ребёнка: Илья Киприанов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1843

Сын: Гусаров Василий Ильин

Отец ребёнка: Илья Киприанов

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1845

Сын: Гусаров Демид Ильин

Отец ребёнка: Илья Киприанов

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1847

Сын: Гусаров Даниил Ильин

Отец ребёнка: Илья Киприанов

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1849

Дочь: Ксения Ильина

Отец ребёнка: Илья Киприанов

д.Шлюхино Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1854

Сын: Гусаров Илья Ильин

Отец ребёнка: Илья Киприанов

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1856

Дочь: Варвара Ильина

Отец ребёнка: Илья Киприанов

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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