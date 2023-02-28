Гликерия (Лукия) Андреева
Место рождения
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: Андрей Владимиров
Мать: Наталия Романова
Бракосочетание
11.11.1835
Муж: Илья Киприанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.05.1838
Дочь: Елена Ильина
Отец ребёнка: Илья Киприанов
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
28.06.1840
Сын: Пётр Ильин
Отец ребёнка: Илья Киприанов
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1843
Отец ребёнка: Илья Киприанов
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1845
Сын: Гусаров Демид Ильин
Отец ребёнка: Илья Киприанов
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1847
Сын: Гусаров Даниил Ильин
Отец ребёнка: Илья Киприанов
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1849
Дочь: Ксения Ильина
Отец ребёнка: Илья Киприанов
д.Шлюхино Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1854
Сын: Гусаров Илья Ильин
Отец ребёнка: Илья Киприанов
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1856
Дочь: Варвара Ильина
Отец ребёнка: Илья Киприанов
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно