(Гусарова) Варвара Ильина
Место рожденияд.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.12.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1856
Отец: Илья Киприанов
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.06.1875
Муж: Митрофан Кодратов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.04.1876
Сын: Василий Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Кодратов
Рождение ребёнка
19.11.1877
Дочь: Екатерина Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Кодратов
Рождение ребёнка
08.10.1879
Дочь: Параскева Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Кодратов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1881
Сын: Филипп Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Кодратов
Рождение ребёнка
15.10.1883
Сын: Косьма Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Кодратов
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Матрона (Фёдорова)
Отец ребёнка: Митрофан Кодратов
Рождение ребёнка
20.01.1890
Дочь: Анастасия Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Кодратов
Рождение ребёнка
07.02.1892
Сын: Фёдор Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Кодратов
Рождение ребёнка
1894
Сын: Никита Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Кодратов
Рождение ребёнка
23.01.1898
Дочь: Мария Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Кодратов
Рождение ребёнка
08.10.1899
Дочь: Параскева Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Кодратов
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Татьяна Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Кодратов
Смерть
Неизвестно