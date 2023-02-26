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(Гусарова) Варвара Ильина

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Место рождения

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.12.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1856

Отец: Илья Киприанов

Мать: Гликерия (Лукия) Андреева

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.06.1875

Муж: Митрофан Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.04.1876

Сын: Василий Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Кодратов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1877

Дочь: Екатерина Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Кодратов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1879

Дочь: Параскева Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Кодратов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1881

Сын: Филипп Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Кодратов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1883

Сын: Косьма Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Кодратов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Матрона (Фёдорова)

Отец ребёнка: Митрофан Кодратов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1890

Дочь: Анастасия Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Кодратов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1892

Сын: Фёдор Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Кодратов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Никита Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Кодратов

Рождение ребёнка
23.01.1898

Дочь: Мария Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Кодратов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1899

Дочь: Параскева Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Кодратов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Татьяна Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Кодратов

Смерть
Неизвестно
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