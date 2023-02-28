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Матрона (Фёдорова)

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: Митрофан Кодратов

Мать: Варвара Ильина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Акилина Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Бракосочетание
29.01.1903

Муж: Василий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1903

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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