Матрона (Фёдорова)
Место рождения
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: Митрофан Кодратов
Мать: Варвара Ильина
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Акилина Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Бракосочетание
29.01.1903
Муж: Василий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1903
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Смерть
Неизвестно