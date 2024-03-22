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Пётр Ильин

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.06.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1840

Отец: Илья Киприанов

Мать: Гликерия (Лукия) Андреева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.10.1858

Жена: Мария ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.08.1859

Сын: Матвей Петров

Мать ребёнка: Мария ст

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862

Сын: Гусаров Александр Петров

Мать ребёнка: Мария ст

д.Станиги - Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1864

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Мария ст

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1873

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Мария ст

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1875

Дочь: Федора Петрова

Мать ребёнка: Мария ст

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1877

Дочь: Ефимия Петрова

Мать ребёнка: Мария ст

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1882

Дочь: Акилина Петрова

Мать ребёнка: Мария ст

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
17.01.1884

Сын: Ефимий Петров

Мать ребёнка: Мария ст

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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