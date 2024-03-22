Пётр Ильин
Место рождения
Дата рождения28.06.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1840
Отец: Илья Киприанов
Бракосочетание
19.10.1858
Жена: Мария ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.08.1859
Сын: Матвей Петров
Мать ребёнка: Мария ст
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Мария ст
д.Станиги - Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1864
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Мария ст
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1873
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Мария ст
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1875
Дочь: Федора Петрова
Мать ребёнка: Мария ст
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1877
Дочь: Ефимия Петрова
Мать ребёнка: Мария ст
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1882
Дочь: Акилина Петрова
Мать ребёнка: Мария ст
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
17.01.1884
Сын: Ефимий Петров
Мать ребёнка: Мария ст
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно