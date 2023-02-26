Ефимия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимия Петрова

Ефимия Петрова

Место рождения

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

1840 г.р.

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1877

Отец: Пётр Ильин

Мать: Мария ст

Бракосочетание
25.10.1896

Муж: Архип Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1898

Сын: Наум Архипов

Отец ребёнка: Архип Иванов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Иоанн Архипов

Отец ребёнка: Архип Иванов

Рождение ребёнка
23.06.1902

Дочь: Ефросиния Архипова

Отец ребёнка: Архип Иванов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.