Ефимия Петрова
Место рожденияд.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.07.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1877
Отец: Пётр Ильин
Мать: Мария ст
Бракосочетание
25.10.1896
Муж: Архип Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1898
Сын: Наум Архипов
Отец ребёнка: Архип Иванов
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Иоанн Архипов
Отец ребёнка: Архип Иванов
Рождение ребёнка
23.06.1902
Дочь: Ефросиния Архипова
Отец ребёнка: Архип Иванов
Смерть
Неизвестно