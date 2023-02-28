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Архип Иванов

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

18.02.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1879

Отец: Иван Григорьев

Мать: Анна Петрова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.10.1896

Жена: Ефимия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1898

Сын: Наум Архипов

Мать ребёнка: Ефимия Петрова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Иоанн Архипов

Мать ребёнка: Ефимия Петрова

Рождение ребёнка
23.06.1902

Дочь: Ефросиния Архипова

Мать ребёнка: Ефимия Петрова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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