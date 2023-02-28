Архип Иванов
Место рождения
Дата рождения18.02.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1879
Отец: Иван Григорьев
Мать: Анна Петрова
Бракосочетание
25.10.1896
Жена: Ефимия Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1898
Сын: Наум Архипов
Мать ребёнка: Ефимия Петрова
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Иоанн Архипов
Мать ребёнка: Ефимия Петрова
Рождение ребёнка
23.06.1902
Дочь: Ефросиния Архипова
Мать ребёнка: Ефимия Петрова
Смерть
Неизвестно