Иван Григорьев
Место рождения
Дата рождения04.05.1837
Дата смерти31.07.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1837
Отец: Григорий Сергеев
Мать: Ирина Павлова
Бракосочетание
20.10.1857
Жена: Феодосия Архипова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1858
Дочь: Фёдора Иоаннова
Мать ребёнка: Феодосия Архипова
Бракосочетание
22.01.1860
Жена: Анна Петрова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1861
Дочь: Наталия Иванова
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Дария Иванова
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
1866
Сын: Михаил Иоаннов
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
29.01.1873
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Анна Петрова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1873
Сын: Иоанн Иоаннов
Мать ребёнка: Анна Петрова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1873
Сын: Василий Иоаннов
Мать ребёнка: Анна Петрова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1875
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Анна Петрова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1877
Сын: Илья Иоаннов
Мать ребёнка: Анна Петрова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1879
Сын: Архип Иванов
Мать ребёнка: Анна Петрова
Смерть
31.07.1900
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.