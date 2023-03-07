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Иван Григорьев

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

04.05.1837

Дата смерти

31.07.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1837

Отец: Григорий Сергеев

Мать: Ирина Павлова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.10.1857

Жена: Феодосия Архипова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1858

Дочь: Фёдора Иоаннова

Мать ребёнка: Феодосия Архипова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.01.1860

Жена: Анна Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1861

Дочь: Наталия Иванова

Мать ребёнка: Анна Петрова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Дария Иванова

Мать ребёнка: Анна Петрова

Рождение ребёнка
1866

Сын: Михаил Иоаннов

Мать ребёнка: Анна Петрова

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Анна Петрова

Рождение ребёнка
29.01.1873

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Анна Петрова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1873

Сын: Иоанн Иоаннов

Мать ребёнка: Анна Петрова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1873

Сын: Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Анна Петрова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1875

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Анна Петрова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1877

Сын: Илья Иоаннов

Мать ребёнка: Анна Петрова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1879

Сын: Архип Иванов

Мать ребёнка: Анна Петрова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
31.07.1900
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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