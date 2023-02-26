Феодосия Архипова
Место рожденияд.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1839
Дата смерти09.09.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1857
Муж: Иван Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1858
Дочь: Фёдора Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
09.09.1858
д.Станиги
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище