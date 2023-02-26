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Феодосия Архипова

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Место рождения

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1839

Дата смерти

09.09.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1857

Муж: Иван Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1858

Дочь: Фёдора Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
09.09.1858
д.Станиги
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
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