Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Петрова

Анна Петрова

avatar

Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.07.1837

Дата смерти

20.01.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1837

Отец: Пётр Федотов

Мать: Акилина Кодратова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1860

Муж: Иван Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1861

Дочь: Наталия Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Дария Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Рождение ребёнка
1866

Сын: Михаил Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Рождение ребёнка
29.01.1873

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1873

Сын: Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1873

Сын: Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1875

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1877

Сын: Илья Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1879

Сын: Архип Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
20.01.1902
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close