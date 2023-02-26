Анна Петрова
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.07.1837
Дата смерти20.01.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1837
Отец: Пётр Федотов
Мать: Акилина Кодратова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1860
Муж: Иван Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1861
Дочь: Наталия Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Дария Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1866
Сын: Михаил Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
29.01.1873
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1873
Сын: Иоанн Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1873
Сын: Василий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1875
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1877
Сын: Илья Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1879
Сын: Архип Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Смерть
20.01.1902