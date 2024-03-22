Пётр Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр Федотов

Пётр Федотов

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.
1815 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1834

Дочь: Фёкла Петрова

Мать ребёнка: Акилина Кодратова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1837

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Акилина Кодратова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Акилина Кодратова

Рождение ребёнка
08.04.1844

Сын: Георгий Петров

Мать ребёнка: Акилина Кодратова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1846

Сын: Семён Петров

Мать ребёнка: Акилина Кодратова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1848

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Акилина Платонова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Акилина Кодратова

Рождение ребёнка
14.10.1853

Сын: Ефимий Петров

Мать ребёнка: Акилина Кодратова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Андрей Петров

Мать ребёнка: Акилина Кодратова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1856

Жена: Марфа Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1857

Дочь: Попова Параскева Петрова

Мать ребёнка: Марфа Филимонова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1859

Сын: Николай Петров

Мать ребёнка: Марфа Филимонова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1860

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Марфа Филимонова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Кодратова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close