Пётр Федотов
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
24.09.1834
Дочь: Фёкла Петрова
Мать ребёнка: Акилина Кодратова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1837
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Акилина Кодратова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Акилина Кодратова
Рождение ребёнка
08.04.1844
Сын: Георгий Петров
Мать ребёнка: Акилина Кодратова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1846
Сын: Семён Петров
Мать ребёнка: Акилина Кодратова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1848
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Акилина Платонова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Акилина Кодратова
Рождение ребёнка
14.10.1853
Сын: Ефимий Петров
Мать ребёнка: Акилина Кодратова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1854
Сын: Андрей Петров
Мать ребёнка: Акилина Кодратова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1856
Жена: Марфа Филимонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1857
Дочь: Попова Параскева Петрова
Мать ребёнка: Марфа Филимонова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1859
Сын: Николай Петров
Мать ребёнка: Марфа Филимонова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1860
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Марфа Филимонова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Кодратова
Смерть
Неизвестно