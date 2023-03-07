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Марфа Филимонова

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

01.07.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1832

Отец: Филимон (Филипп) Максимов

Мать: Мария Игнатова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.10.1856

Муж: Пётр Федотов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1857

Дочь: Попова Параскева Петрова

Отец ребёнка: Пётр Федотов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1859

Сын: Николай Петров

Отец ребёнка: Пётр Федотов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1860

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Федотов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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