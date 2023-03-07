Марфа Филимонова
Место рождения
Дата рождения01.07.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1832
Отец: Филимон (Филипп) Максимов
Мать: Мария Игнатова
Бракосочетание
26.10.1856
Муж: Пётр Федотов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1857
Дочь: Попова Параскева Петрова
Отец ребёнка: Пётр Федотов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1859
Сын: Николай Петров
Отец ребёнка: Пётр Федотов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1860
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Федотов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно