Евдокия Иванова
Место рожденияд.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.02.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1875
Отец: Иван Григорьев
Мать: Анна Петрова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.12.1896
Муж: Федот Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1897
Сын: Иван Федотов
Отец ребёнка: Федот Сергеев
Рождение ребёнка
14.12.1898
Сын: Пётр Федотов
Отец ребёнка: Федот Сергеев
Рождение ребёнка
10.12.1899
Сын: Александр Федотов
Отец ребёнка: Федот Сергеев
Рождение ребёнка
28.01.1902
Сын: Василий Федотов
Отец ребёнка: Федот Сергеев
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Федот Сергеев
Смерть
Неизвестно