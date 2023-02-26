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Евдокия Иванова

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Место рождения

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.02.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1875

Отец: Иван Григорьев

Мать: Анна Петрова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.12.1896

Муж: Федот Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1897

Сын: Иван Федотов

Отец ребёнка: Федот Сергеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1898

Сын: Пётр Федотов

Отец ребёнка: Федот Сергеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1899

Сын: Александр Федотов

Отец ребёнка: Федот Сергеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1902

Сын: Василий Федотов

Отец ребёнка: Федот Сергеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Бояшов Роман Федотович

Отец ребёнка: Федот Сергеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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