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Мария ст

Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.07.1840

Дата смерти

11.03.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1840

Отец: Денисий Иванов

Мать: Ульяния Иванова

Бракосочетание
19.10.1858

Муж: Пётр Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.08.1859

Сын: Матвей Петров

Отец ребёнка: Пётр Ильин

Рождение ребёнка
1862

Сын: Гусаров Александр Петров

Отец ребёнка: Пётр Ильин

Рождение ребёнка
07.09.1864

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Ильин

Рождение ребёнка
28.07.1873

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Ильин

Рождение ребёнка
03.04.1875

Дочь: Федора Петрова

Отец ребёнка: Пётр Ильин

Рождение ребёнка
10.07.1877

Дочь: Ефимия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Ильин

Рождение ребёнка
03.06.1882

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Ильин

Рождение ребёнка
17.01.1884

Сын: Ефимий Петров

Отец ребёнка: Пётр Ильин

Смерть
11.03.1895

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