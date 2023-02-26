Мария ст
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.07.1840
Дата смерти11.03.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1840
Отец: Денисий Иванов
Мать: Ульяния Иванова
Бракосочетание
19.10.1858
Муж: Пётр Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.08.1859
Сын: Матвей Петров
Отец ребёнка: Пётр Ильин
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Пётр Ильин
Рождение ребёнка
07.09.1864
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Ильин
Рождение ребёнка
28.07.1873
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Ильин
Рождение ребёнка
03.04.1875
Дочь: Федора Петрова
Отец ребёнка: Пётр Ильин
Рождение ребёнка
10.07.1877
Дочь: Ефимия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Ильин
Рождение ребёнка
03.06.1882
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Ильин
Рождение ребёнка
17.01.1884
Сын: Ефимий Петров
Отец ребёнка: Пётр Ильин
Смерть
11.03.1895