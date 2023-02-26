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Анна Петрова

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Место рождения

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.09.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1864

Отец: Пётр Ильин

Мать: Мария ст

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1883

Муж: Егор (Георгий) Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1883

Дочь: Варвара Егорова

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Никитин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1886

Дочь: Ирина Георгиева

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Никитин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1887

Дочь: Анна Георгиева

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Никитин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1891

Сын: Николай ст

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Никитин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1894

Сын: Тимофей Георгиев

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Никитин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1894

Сын: Николай Георгиев

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Никитин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1896

Дочь: Анастасия Егорова

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Никитин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Василий Георгиев

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Никитин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1900

Дочь: Екатерина Георгиева

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Никитин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1902

Сын: Косьма Георгиев

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Никитин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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