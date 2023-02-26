Анна Петрова
Место рожденияд.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.09.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1864
Отец: Пётр Ильин
Мать: Мария ст
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1883
Дочь: Варвара Егорова
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Никитин
Рождение ребёнка
08.04.1886
Дочь: Ирина Георгиева
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Никитин
Рождение ребёнка
04.09.1887
Дочь: Анна Георгиева
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Никитин
Рождение ребёнка
05.12.1891
Сын: Николай ст
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Никитин
Рождение ребёнка
22.01.1894
Сын: Тимофей Георгиев
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Никитин
Рождение ребёнка
23.12.1894
Сын: Николай Георгиев
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Никитин
Рождение ребёнка
08.12.1896
Дочь: Анастасия Егорова
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Никитин
Рождение ребёнка
01.01.1899
Сын: Василий Георгиев
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Никитин
Рождение ребёнка
23.11.1900
Дочь: Екатерина Георгиева
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Никитин
Рождение ребёнка
01.11.1902
Сын: Косьма Георгиев
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Никитин
Смерть
Неизвестно