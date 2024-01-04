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Егор (Георгий) Никитин

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

04.04.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1864

Отец: Никита Тихонов

Мать: Ирина Филиппова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1883

Жена: Анна Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1883

Дочь: Варвара Егорова

Мать ребёнка: Анна Петрова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1885
Рождение ребёнка
08.04.1886

Дочь: Ирина Георгиева

Мать ребёнка: Анна Петрова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1887

Дочь: Анна Георгиева

Мать ребёнка: Анна Петрова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1887
рядовой
Рождение ребёнка
05.12.1891

Сын: Николай ст

Мать ребёнка: Анна Петрова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1894

Сын: Тимофей Георгиев

Мать ребёнка: Анна Петрова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1894

Сын: Николай Георгиев

Мать ребёнка: Анна Петрова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1896

Дочь: Анастасия Егорова

Мать ребёнка: Анна Петрова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Василий Георгиев

Мать ребёнка: Анна Петрова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1900

Дочь: Екатерина Георгиева

Мать ребёнка: Анна Петрова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1902

Сын: Косьма Георгиев

Мать ребёнка: Анна Петрова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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