Егор (Георгий) Никитин
Место рождения
Дата рождения04.04.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1864
Отец: Никита Тихонов
Мать: Ирина Филиппова
Бракосочетание
28.01.1883
Жена: Анна Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1883
Дочь: Варвара Егорова
Мать ребёнка: Анна Петрова
Военная служба
1885
Рождение ребёнка
08.04.1886
Дочь: Ирина Георгиева
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
04.09.1887
Дочь: Анна Георгиева
Мать ребёнка: Анна Петрова
Военная служба
1887
рядовой
Рождение ребёнка
05.12.1891
Сын: Николай ст
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
22.01.1894
Сын: Тимофей Георгиев
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
23.12.1894
Сын: Николай Георгиев
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
08.12.1896
Дочь: Анастасия Егорова
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
01.01.1899
Сын: Василий Георгиев
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
23.11.1900
Дочь: Екатерина Георгиева
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
01.11.1902
Сын: Косьма Георгиев
Мать ребёнка: Анна Петрова
Смерть
Неизвестно