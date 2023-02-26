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Ирина Филиппова

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Место рождения

д.Фащево Силуяновского приказа

Дата рождения

1829

Дата смерти

09.03.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Фащево Силуяновского приказа
Бракосочетание
08.11.1853

Муж: Никита Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.12.1854

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Никита Тихонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1857

Сын: Антоний Никитин

Отец ребёнка: Никита Тихонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1858

Дочь: Параскева Никитина

Отец ребёнка: Никита Тихонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1861

Сын: Иосиф Никитин

Отец ребёнка: Никита Тихонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1864

Сын: Егор (Георгий) Никитин

Отец ребёнка: Никита Тихонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
09.03.1882
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
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