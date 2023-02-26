Ирина Филиппова
Место рожденияд.Фащево Силуяновского приказа
Дата рождения1829
Дата смерти09.03.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Фащево Силуяновского приказа
Бракосочетание
08.11.1853
Муж: Никита Тихонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.12.1854
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: Никита Тихонов
Рождение ребёнка
30.07.1857
Сын: Антоний Никитин
Отец ребёнка: Никита Тихонов
Рождение ребёнка
11.10.1858
Дочь: Параскева Никитина
Отец ребёнка: Никита Тихонов
Рождение ребёнка
07.09.1861
Сын: Иосиф Никитин
Отец ребёнка: Никита Тихонов
Рождение ребёнка
04.04.1864
Отец ребёнка: Никита Тихонов
Смерть
09.03.1882