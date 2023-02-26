Матвей Петров
Место рожденияд.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.08.1859
Дата смерти17.04.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1859
Отец: Пётр Ильин
Мать: Мария ст
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1882
Жена: Васса Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.10.1890
Дочь: Параскева Матвеева
Мать ребёнка: Васса Павлова
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1894
Дочь: Агрипина Матвеева
Мать ребёнка: Васса Павлова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1897
Сын: Пётр Матвеев
Мать ребёнка: Васса Павлова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1897
Сын: Пётр Матвеев
Мать ребёнка: Васса Павлова
Рождение ребёнка
23.07.1899
Сын: Роман Матвеев
Мать ребёнка: Васса Павлова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.04.1904
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.