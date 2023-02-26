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Матвей Петров

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Место рождения

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.08.1859

Дата смерти

17.04.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1859

Отец: Пётр Ильин

Мать: Мария ст

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1882

Жена: Васса Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.10.1890

Дочь: Параскева Матвеева

Мать ребёнка: Васса Павлова

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1894

Дочь: Агрипина Матвеева

Мать ребёнка: Васса Павлова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1897

Сын: Пётр Матвеев

Мать ребёнка: Васса Павлова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1897

Сын: Пётр Матвеев

Мать ребёнка: Васса Павлова

Рождение ребёнка
23.07.1899

Сын: Роман Матвеев

Мать ребёнка: Васса Павлова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.04.1904
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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