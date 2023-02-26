Ульяния Иванова
Место рожденияд.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1818
Дата смерти12.10.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Иван Карпов
Мать: Мария Гаврилова
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1834
Муж: Денисий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.09.1835
Сын: Иван Денисов
Отец ребёнка: Денисий Иванов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1837
Дочь: Параскева Денисова
Отец ребёнка: Денисий Иванов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1839
Сын: Тихон Денисов
Отец ребёнка: Денисий Иванов
Рождение ребёнка
16.07.1840
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Денисий Иванов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1842
Дочь: Елена Денисова
Отец ребёнка: Денисий Иванов
Рождение ребёнка
07.07.1843
Дочь: Мария Денисова
Отец ребёнка: Денисий Иванов
Рождение ребёнка
03.09.1845
Дочь: Анна Денисова
Отец ребёнка: Денисий Иванов
Рождение ребёнка
07.11.1847
Сын: Денисенков Михаил Денисов
Отец ребёнка: Денисий Иванов
Рождение ребёнка
06.01.1850
Сын: Иван Денисов
Отец ребёнка: Денисий Иванов
д.Борисенки Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.10.1893