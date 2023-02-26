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Ульяния Иванова

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Место рождения

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1818

Дата смерти

12.10.1893

Пол

Женский

Отец

1787 г.р.

Мать

До 1804 г.р.

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Иван Карпов

Мать: Мария Гаврилова

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1834

Муж: Денисий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.09.1835

Сын: Иван Денисов

Отец ребёнка: Денисий Иванов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1837

Дочь: Параскева Денисова

Отец ребёнка: Денисий Иванов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1839

Сын: Тихон Денисов

Отец ребёнка: Денисий Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1840

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Денисий Иванов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1842

Дочь: Елена Денисова

Отец ребёнка: Денисий Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1843

Дочь: Мария Денисова

Отец ребёнка: Денисий Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1845

Дочь: Анна Денисова

Отец ребёнка: Денисий Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1847

Сын: Денисенков Михаил Денисов

Отец ребёнка: Денисий Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1850

Сын: Иван Денисов

Отец ребёнка: Денисий Иванов

д.Борисенки Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.10.1893
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
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