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Иван Денисов

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.09.1835

Дата смерти

18.06.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1835

Отец: Денисий Иванов

Мать: Ульяния Иванова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1854

Жена: Дария Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1855

Сын: Балин Косьма Иванов

Мать ребёнка: Дария Яковлева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1858

Сын: Никифор Иоаннов

Мать ребёнка: Дария Яковлева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Дария Яковлева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Филипп Иванов

Мать ребёнка: Дария Яковлева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1872

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: Дария Яковлева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Фома Иванов

Мать ребёнка: Дария Яковлева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Домникия Иванова

Мать ребёнка: Дария Яковлева

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879

Сын: Пётр Иванов

Мать ребёнка: Дария Яковлева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
18.06.1896
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Денисенков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Дария Яковлева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
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