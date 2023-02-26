Иван Денисов
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.09.1835
Дата смерти18.06.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.09.1835
Отец: Денисий Иванов
Мать: Ульяния Иванова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1854
Жена: Дария Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1855
Сын: Балин Косьма Иванов
Мать ребёнка: Дария Яковлева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1858
Сын: Никифор Иоаннов
Мать ребёнка: Дария Яковлева
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Дария Яковлева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Филипп Иванов
Мать ребёнка: Дария Яковлева
Рождение ребёнка
19.07.1872
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: Дария Яковлева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Фома Иванов
Мать ребёнка: Дария Яковлева
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Домникия Иванова
Мать ребёнка: Дария Яковлева
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: Дария Яковлева
Смерть
18.06.1896
Рождение ребёнка
1899
Сын: Денисенков Сергей Иванович
Мать ребёнка: Дария Яковлева