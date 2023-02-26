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Аксименков Роман Иванов

Место рождения

д.Шавуры- Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Иван Лаврентиев

Мать: Матрона Наумова

д.Шавуры- Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1881

Жена: Аксименкова Домника Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1882

Дочь: Абраменкова Анастасия Романова

Мать ребёнка: Аксименкова Домника Ильина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1884

Дочь: Феодосия Романова

Мать ребёнка: Аксименкова Домника Ильина

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1886

Дочь: Татьяна Романова

Мать ребёнка: Аксименкова Домника Ильина

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1886

Сын: Аксименков Леонтий Романов

Мать ребёнка: Аксименкова Домника Ильина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Аксименков Павел Романов

Мать ребёнка: Аксименкова Домника Ильина

Рождение ребёнка
1890

Сын: Аксименков Иоанн Романов

Мать ребёнка: Аксименкова Домника Ильина

Рождение ребёнка
1891

Сын: Аксименков Андрей Романов

Мать ребёнка: Аксименкова Домника Ильина

Рождение ребёнка
24.10.1892

Сын: Аксименков Дмитрий Романов

Мать ребёнка: Аксименкова Домника Ильина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1894

Сын: Аксименков Тимофей Романов

Мать ребёнка: Аксименкова Домника Ильина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1895

Сын: Аксименков Михаил Романов

Мать ребёнка: Аксименкова Домника Ильина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1898

Сын: Аксименков Антоний Романов

Мать ребёнка: Аксименкова Домника Ильина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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