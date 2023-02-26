Аксименков Роман Иванов
Место рожденияд.Шавуры- Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Иван Лаврентиев
Мать: Матрона Наумова
Дочь: Абраменкова Анастасия Романова
Мать ребёнка: Аксименкова Домника Ильина
Дочь: Феодосия Романова
Мать ребёнка: Аксименкова Домника Ильина
Дочь: Татьяна Романова
Мать ребёнка: Аксименкова Домника Ильина
Сын: Аксименков Леонтий Романов
Мать ребёнка: Аксименкова Домника Ильина
Мать ребёнка: Аксименкова Домника Ильина
Мать ребёнка: Аксименкова Домника Ильина
Сын: Аксименков Андрей Романов
Мать ребёнка: Аксименкова Домника Ильина
Сын: Аксименков Дмитрий Романов
Мать ребёнка: Аксименкова Домника Ильина
Сын: Аксименков Тимофей Романов
Мать ребёнка: Аксименкова Домника Ильина
Сын: Аксименков Михаил Романов
Мать ребёнка: Аксименкова Домника Ильина
Сын: Аксименков Антоний Романов
Мать ребёнка: Аксименкова Домника Ильина