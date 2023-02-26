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Аксименкова Домника Ильина

Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

01.01.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1862

Отец: Камсин Илья Григорьев

Мать: Камсина Варвара Иванова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.11.1881

Муж: Аксименков Роман Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1882

Дочь: Абраменкова (Аксименкова) Анастасия Романова

Отец ребёнка: Аксименков Роман Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1884

Дочь: (Аксименкова) Феодосия Романова

Отец ребёнка: Аксименков Роман Иванов

Рождение ребёнка
08.01.1886

Дочь: (Аксименкова) Татьяна Романова

Отец ребёнка: Аксименков Роман Иванов

Рождение ребёнка
28.01.1886

Сын: Аксименков Леонтий Романов

Отец ребёнка: Аксименков Роман Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Аксименков Павел Романов

Отец ребёнка: Аксименков Роман Иванов

Рождение ребёнка
1890

Сын: Аксименков Иоанн Романов

Отец ребёнка: Аксименков Роман Иванов

Рождение ребёнка
1891

Сын: Аксименков Андрей Романов

Отец ребёнка: Аксименков Роман Иванов

Рождение ребёнка
24.10.1892

Сын: Аксименков Дмитрий Романов

Отец ребёнка: Аксименков Роман Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1894

Сын: Аксименков Тимофей Романов

Отец ребёнка: Аксименков Роман Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1895

Сын: Аксименков Михаил Романов

Отец ребёнка: Аксименков Роман Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1898

Сын: Аксименков Антоний Романов

Отец ребёнка: Аксименков Роман Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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