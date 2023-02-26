Аксименкова Домника Ильина
Место рождения
Дата рождения01.01.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Камсин Илья Григорьев
Мать: Камсина Варвара Иванова
Дочь: Абраменкова (Аксименкова) Анастасия Романова
Отец ребёнка: Аксименков Роман Иванов
Дочь: (Аксименкова) Феодосия Романова
Отец ребёнка: Аксименков Роман Иванов
Дочь: (Аксименкова) Татьяна Романова
Отец ребёнка: Аксименков Роман Иванов
Сын: Аксименков Леонтий Романов
Отец ребёнка: Аксименков Роман Иванов
Отец ребёнка: Аксименков Роман Иванов
Отец ребёнка: Аксименков Роман Иванов
Сын: Аксименков Андрей Романов
Отец ребёнка: Аксименков Роман Иванов
Сын: Аксименков Дмитрий Романов
Отец ребёнка: Аксименков Роман Иванов
Сын: Аксименков Тимофей Романов
Отец ребёнка: Аксименков Роман Иванов
Сын: Аксименков Михаил Романов
Отец ребёнка: Аксименков Роман Иванов
Сын: Аксименков Антоний Романов
Отец ребёнка: Аксименков Роман Иванов