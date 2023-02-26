Камсина Варвара Иванова
Место рожденияд.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.11.1846
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.11.1847
Дочь: Екатерина Ильина
Отец ребёнка: Камсин Илья Григорьев
Рождение ребёнка
02.01.1849
Сын: Камсин Павел Ильин
Отец ребёнка: Камсин Илья Григорьев
Рождение ребёнка
24.12.1850
Сын: Камсин Василий Ильин
Отец ребёнка: Камсин Илья Григорьев
Рождение ребёнка
18.05.1852
Сын: Камсин Георгий Ильин
Отец ребёнка: Камсин Илья Григорьев
Рождение ребёнка
27.12.1854
Дочь: Анисия Ильина
Отец ребёнка: Камсин Илья Григорьев
Рождение ребёнка
12.04.1857
Сын: Камсин Фёдор Ильин
Отец ребёнка: Камсин Илья Григорьев
Рождение ребёнка
06.12.1859
Сын: Камсин Стефан Ильин
Отец ребёнка: Камсин Илья Григорьев
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Евдокия (Ильина)
Отец ребёнка: Камсин Илья Григорьев
Рождение ребёнка
01.01.1862
Дочь: Аксименкова Домника Ильина
Отец ребёнка: Камсин Илья Григорьев
Рождение ребёнка
1863
Сын: Андрей Ильин
Отец ребёнка: Камсин Илья Григорьев
Рождение ребёнка
1865
Сын: Алексей Ильин
Отец ребёнка: Камсин Илья Григорьев
Смерть
Неизвестно