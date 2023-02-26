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Камсина Варвара Иванова

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Место рождения

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: ?

Мать: ?

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1846

Муж: Камсин Илья Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.11.1847

Дочь: Екатерина Ильина

Отец ребёнка: Камсин Илья Григорьев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1849

Сын: Камсин Павел Ильин

Отец ребёнка: Камсин Илья Григорьев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1850

Сын: Камсин Василий Ильин

Отец ребёнка: Камсин Илья Григорьев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1852

Сын: Камсин Георгий Ильин

Отец ребёнка: Камсин Илья Григорьев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1854

Дочь: Анисия Ильина

Отец ребёнка: Камсин Илья Григорьев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1857

Сын: Камсин Фёдор Ильин

Отец ребёнка: Камсин Илья Григорьев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1859

Сын: Камсин Стефан Ильин

Отец ребёнка: Камсин Илья Григорьев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Евдокия (Ильина)

Отец ребёнка: Камсин Илья Григорьев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1862

Дочь: Аксименкова Домника Ильина

Отец ребёнка: Камсин Илья Григорьев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Андрей Ильин

Отец ребёнка: Камсин Илья Григорьев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1865

Сын: Алексей Ильин

Отец ребёнка: Камсин Илья Григорьев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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