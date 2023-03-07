Алексей Ильин
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Камсин Илья Григорьев
Мать: Камсина Варвара Иванова
Бракосочетание
28.10.1885
Жена: Акилина Павлова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Иоанн Алексеев
Мать ребёнка: Акилина Павлова
Бракосочетание
15.10.1895
Жена: Татьяна Петрова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1898
Сын: Максим Алексеев
Мать ребёнка: Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
18.07.1901
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
20.07.1910
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Татьяна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Петрова
Смерть
Неизвестно