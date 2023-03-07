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Алексей Ильин

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Камсин Илья Григорьев

Мать: Камсина Варвара Иванова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1885

Жена: Акилина Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Иоанн Алексеев

Мать ребёнка: Акилина Павлова

Бракосочетание
15.10.1895

Жена: Татьяна Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1898

Сын: Максим Алексеев

Мать ребёнка: Татьяна Петрова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1901

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Татьяна Петрова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1910

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Татьяна Петрова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Петрова

Смерть
Неизвестно
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