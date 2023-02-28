(Камсин) Евдокия (Ильина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Камсин) Евдокия (Ильина)

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Камсин Илья Григорьев

Мать: Камсина Варвара Иванова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.02.1881

Муж: Илья Филимонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.06.1882

Дочь: Акилина Ильина

Отец ребёнка: Илья Филимонов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1884

Сын: Григорий Ильин

Отец ребёнка: Илья Филимонов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1887

Сын: Николай Ильин

Отец ребёнка: Илья Филимонов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1888

Сын: Георгий Ильин

Отец ребёнка: Илья Филимонов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1898

Дочь: Мария Ильина

Отец ребёнка: Илья Филимонов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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