(Камсин) Евдокия (Ильина)
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Камсин Илья Григорьев
Мать: Камсина Варвара Иванова
Бракосочетание
11.02.1881
Муж: Илья Филимонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.06.1882
Дочь: Акилина Ильина
Отец ребёнка: Илья Филимонов
Рождение ребёнка
05.08.1884
Сын: Григорий Ильин
Отец ребёнка: Илья Филимонов
Рождение ребёнка
08.03.1887
Сын: Николай Ильин
Отец ребёнка: Илья Филимонов
Рождение ребёнка
28.10.1888
Сын: Георгий Ильин
Отец ребёнка: Илья Филимонов
Рождение ребёнка
08.02.1898
Дочь: Мария Ильина
Отец ребёнка: Илья Филимонов
Смерть
Неизвестно