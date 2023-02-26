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Илья Филимонов

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.07.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1859

Отец: Филимон Харитонов

Мать: Елена Титова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1881

Жена: Евдокия (Ильина)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.06.1882

Дочь: Акилина Ильина

Мать ребёнка: Евдокия (Ильина)

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1884

Сын: Григорий Ильин

Мать ребёнка: Евдокия (Ильина)

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1887

Сын: Николай Ильин

Мать ребёнка: Евдокия (Ильина)

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1888

Сын: Георгий Ильин

Мать ребёнка: Евдокия (Ильина)

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1898

Дочь: Мария Ильина

Мать ребёнка: Евдокия (Ильина)

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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