Илья Филимонов
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.07.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1859
Отец: Филимон Харитонов
Мать: Елена Титова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1881
Жена: Евдокия (Ильина)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.06.1882
Дочь: Акилина Ильина
Мать ребёнка: Евдокия (Ильина)
Рождение ребёнка
05.08.1884
Сын: Григорий Ильин
Мать ребёнка: Евдокия (Ильина)
Рождение ребёнка
08.03.1887
Сын: Николай Ильин
Мать ребёнка: Евдокия (Ильина)
Рождение ребёнка
28.10.1888
Сын: Георгий Ильин
Мать ребёнка: Евдокия (Ильина)
Рождение ребёнка
08.02.1898
Дочь: Мария Ильина
Мать ребёнка: Евдокия (Ильина)
Смерть
Неизвестно