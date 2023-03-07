Елена Титова
Место рождения
Дата рождения16.05.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1833
Отец: Тит Ильин
Мать: Мария Алексеева
Бракосочетание
02.07.1856
Муж: Филимон Харитонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.09.1857
Дочь: Анна Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Харитонов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1859
Сын: Илья Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Харитонов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Евдокия Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Харитонов
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Марина Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Харитонов
Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1874
Сын: Михаил (Филиппов)
Отец ребёнка: Филимон Харитонов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филимон Харитонов
Смерть
Неизвестно