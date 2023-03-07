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Елена Титова

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.05.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1833

Отец: Тит Ильин

Мать: Мария Алексеева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.07.1856

Муж: Филимон Харитонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.09.1857

Дочь: Анна Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Харитонов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1859

Сын: Илья Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Харитонов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Евдокия Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Харитонов

Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: Марина Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Харитонов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1874

Сын: Михаил (Филиппов)

Отец ребёнка: Филимон Харитонов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимон Харитонов

Смерть
Неизвестно
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