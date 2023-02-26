Евдокия Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Титова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1828 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1846

Дочь: Соломония Павлова

Отец ребёнка: Павел Васильев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1849

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Павел Васильев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1854

Дочь: Макрина Павлова

Отец ребёнка: Павел Васильев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1856

Сын: Борис Павлов

Отец ребёнка: Павел Васильев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1858

Дочь: Агрипина Павлова

Отец ребёнка: Павел Васильев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Васильев

Смерть
Неизвестно
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