Евдокия Титова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1846
Дочь: Соломония Павлова
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
16.02.1849
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
16.07.1854
Дочь: Макрина Павлова
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
23.07.1856
Сын: Борис Павлов
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
14.05.1858
Дочь: Агрипина Павлова
Отец ребёнка: Павел Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Васильев
Смерть
Неизвестно