Камсин Фёдор Ильин
Место рождения
Дата рождения12.04.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1857
Отец: Камсин Илья Григорьев
Мать: Камсина Варвара Иванова
Бракосочетание
26.01.1875
Жена: Гликерия Герасимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1877
Сын: Камсин Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: Гликерия Герасимова
Рождение ребёнка
17.01.1881
Сын: Афанасий Фёдоров
Мать ребёнка: Гликерия Герасимова
Рождение ребёнка
27.07.1883
Сын: Пантелеймон Фёдоров
Мать ребёнка: Гликерия Герасимова
Рождение ребёнка
01.02.1886
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Гликерия Герасимова
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Матрона Фёдорова
Мать ребёнка: Гликерия Герасимова
Рождение ребёнка
18.09.1891
Дочь: София Фёдорова
Мать ребёнка: Гликерия Герасимова
Рождение ребёнка
1895
Сын: Антоний Фёдоров
Мать ребёнка: Гликерия Герасимова
Смерть
Неизвестно