Камсин Фёдор Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамсин Фёдор Ильин

Камсин Фёдор Ильин

avatar

Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.04.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1857

Отец: Камсин Илья Григорьев

Мать: Камсина Варвара Иванова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.01.1875

Жена: Гликерия Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1877

Сын: Камсин Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Гликерия Герасимова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1881

Сын: Афанасий Фёдоров

Мать ребёнка: Гликерия Герасимова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1883

Сын: Пантелеймон Фёдоров

Мать ребёнка: Гликерия Герасимова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1886

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Гликерия Герасимова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Матрона Фёдорова

Мать ребёнка: Гликерия Герасимова

Рождение ребёнка
18.09.1891

Дочь: София Фёдорова

Мать ребёнка: Гликерия Герасимова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Антоний Фёдоров

Мать ребёнка: Гликерия Герасимова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close