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Гликерия Герасимова

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

21.01.1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.01.1875

Муж: Камсин Фёдор Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1877

Сын: Камсин Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Камсин Фёдор Ильин

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1881

Сын: Афанасий Фёдоров

Отец ребёнка: Камсин Фёдор Ильин

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1883

Сын: Пантелеймон Фёдоров

Отец ребёнка: Камсин Фёдор Ильин

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1886

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Камсин Фёдор Ильин

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Матрона Фёдорова

Отец ребёнка: Камсин Фёдор Ильин

Рождение ребёнка
18.09.1891

Дочь: София Фёдорова

Отец ребёнка: Камсин Фёдор Ильин

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Антоний Фёдоров

Отец ребёнка: Камсин Фёдор Ильин

Смерть
21.01.1896
Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
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