Гликерия Герасимова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти21.01.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1875
Муж: Камсин Фёдор Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1877
Сын: Камсин Пётр Фёдоров
Отец ребёнка: Камсин Фёдор Ильин
Рождение ребёнка
17.01.1881
Сын: Афанасий Фёдоров
Отец ребёнка: Камсин Фёдор Ильин
Рождение ребёнка
27.07.1883
Сын: Пантелеймон Фёдоров
Отец ребёнка: Камсин Фёдор Ильин
Рождение ребёнка
01.02.1886
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Камсин Фёдор Ильин
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Матрона Фёдорова
Отец ребёнка: Камсин Фёдор Ильин
Рождение ребёнка
18.09.1891
Дочь: София Фёдорова
Отец ребёнка: Камсин Фёдор Ильин
Рождение ребёнка
1895
Сын: Антоний Фёдоров
Отец ребёнка: Камсин Фёдор Ильин
Смерть
21.01.1896