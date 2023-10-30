Пантелеймон Фёдоров
Место рождения
Дата рождения27.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1883
Отец: Камсин Фёдор Ильин
Мать: Гликерия Герасимова
Бракосочетание
19.01.1903
Жена: Матрона Игнатова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1907
Мать ребёнка: Матрона Игнатова
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Александра Пантелеймонова
Мать ребёнка: Матрона Игнатова
Смерть
Неизвестно