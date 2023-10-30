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Пантелеймон Фёдоров

Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1883

Отец: Камсин Фёдор Ильин

Мать: Гликерия Герасимова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1903

Жена: Матрона Игнатова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1907

Сын: Григорий Пантелеймонов

Мать ребёнка: Матрона Игнатова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Александра Пантелеймонова

Мать ребёнка: Матрона Игнатова

Смерть
Неизвестно
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