Матрона Игнатова
Место рождения
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: Игнат 1-ый
Мать: Ирина Михайлова
Бракосочетание
19.01.1903
Муж: Пантелеймон Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1907
Отец ребёнка: Пантелеймон Фёдоров
Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Александра Пантелеймонова
Отец ребёнка: Пантелеймон Фёдоров
Смерть
Неизвестно