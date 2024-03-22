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Матрона Игнатова

Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: Игнат 1-ый

Мать: Ирина Михайлова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1903

Муж: Пантелеймон Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1907

Сын: Григорий Пантелеймонов

Отец ребёнка: Пантелеймон Фёдоров

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Александра Пантелеймонова

Отец ребёнка: Пантелеймон Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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