Ирина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Иосиф Игнатов

Отец ребёнка: Игнат 1-ый

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1874

Дочь: Ульяния Игнатова

Отец ребёнка: Игнат 1-ый

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1876

Дочь: Анисия Игнатова

Отец ребёнка: Игнат 1-ый

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Тит Игнатов

Отец ребёнка: Игнат 1-ый

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1879

Дочь: Наталия Игнатова

Отец ребёнка: Игнат 1-ый

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Андрей Игнатов

Отец ребёнка: Игнат 1-ый

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Матрона Игнатова

Отец ребёнка: Игнат 1-ый

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1890

Сын: Мирон Игнатов

Отец ребёнка: Игнат 1-ый

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Пелагея Игнатова

Отец ребёнка: Игнат 1-ый

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Евдокия Игнатова

Отец ребёнка: Игнат 1-ый

Смерть
Неизвестно
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