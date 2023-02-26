Ирина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Сын: Иосиф Игнатов
Отец ребёнка: Игнат 1-ый
Рождение ребёнка
16.03.1874
Дочь: Ульяния Игнатова
Отец ребёнка: Игнат 1-ый
Рождение ребёнка
20.12.1876
Дочь: Анисия Игнатова
Отец ребёнка: Игнат 1-ый
Рождение ребёнка
До 1877
Сын: Тит Игнатов
Отец ребёнка: Игнат 1-ый
Рождение ребёнка
25.08.1879
Дочь: Наталия Игнатова
Отец ребёнка: Игнат 1-ый
Рождение ребёнка
1883
Сын: Андрей Игнатов
Отец ребёнка: Игнат 1-ый
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Матрона Игнатова
Отец ребёнка: Игнат 1-ый
Рождение ребёнка
12.08.1890
Сын: Мирон Игнатов
Отец ребёнка: Игнат 1-ый
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Пелагея Игнатова
Отец ребёнка: Игнат 1-ый
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Евдокия Игнатова
Отец ребёнка: Игнат 1-ый
Смерть
Неизвестно