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Иосиф Игнатов

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Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Игнат 1-ый

Мать: Ирина Михайлова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
21.05.1890

Жена: Агапия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1891

Сын: Стефан Иосифов

Мать ребёнка: Агапия Михайлова

Рождение ребёнка
1891

Сын: Владимир Иосифов

Мать ребёнка: Агапия Михайлова

Рождение ребёнка
26.07.1896

Сын: Никанор Иосифов

Мать ребёнка: Агапия Михайлова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1898

Сын: Михаил Иосифов

Мать ребёнка: Агапия Михайлова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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