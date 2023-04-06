Иосиф Игнатов
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Игнат 1-ый
Мать: Ирина Михайлова
Бракосочетание
21.05.1890
Жена: Агапия Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1891
Сын: Стефан Иосифов
Мать ребёнка: Агапия Михайлова
Рождение ребёнка
1891
Сын: Владимир Иосифов
Мать ребёнка: Агапия Михайлова
Рождение ребёнка
26.07.1896
Сын: Никанор Иосифов
Мать ребёнка: Агапия Михайлова
Рождение ребёнка
29.09.1898
Сын: Михаил Иосифов
Мать ребёнка: Агапия Михайлова
Смерть
Неизвестно