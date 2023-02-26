Агапия Михайлова
Место рожденияд.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Денисенков Михаил Денисов
Мать: Мария (Назарова)
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1890
Муж: Иосиф Игнатов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1891
Сын: Стефан Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Игнатов
Рождение ребёнка
1891
Сын: Владимир Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Игнатов
Рождение ребёнка
26.07.1896
Сын: Никанор Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Игнатов
Рождение ребёнка
29.09.1898
Сын: Михаил Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Игнатов
Смерть
Неизвестно