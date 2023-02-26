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Агапия Михайлова

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Место рождения

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Денисенков Михаил Денисов

Мать: Мария (Назарова)

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1890

Муж: Иосиф Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1891

Сын: Стефан Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Игнатов

Рождение ребёнка
1891

Сын: Владимир Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Игнатов

Рождение ребёнка
26.07.1896

Сын: Никанор Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Игнатов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1898

Сын: Михаил Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Игнатов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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