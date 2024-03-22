Анисия Игнатова
Место рождения
Дата рождения20.12.1876
Дата смерти18.11.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1876
Отец: Игнат 1-ый
Мать: Ирина Михайлова
Бракосочетание
04.02.1894
Муж: Николай Климентиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
18.11.1900
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд