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Анисия Игнатова

Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.12.1876

Дата смерти

18.11.1900

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

До 1866 г.р.

Муж

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1876

Отец: Игнат 1-ый

Мать: Ирина Михайлова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1894

Муж: Николай Климентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
18.11.1900
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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