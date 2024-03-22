Камсин Пётр Фёдоров
Место рождения
Дата рождения20.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1877
Отец: Камсин Фёдор Ильин
Мать: Гликерия Герасимова
Бракосочетание
03.11.1896
Жена: Варвара Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1900
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Варвара Андреева
Смерть
Неизвестно