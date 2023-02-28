Варвара Андреева
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.11.1896
Муж: Камсин Пётр Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1900
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Камсин Пётр Фёдоров
Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно