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Варвара Андреева

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Место рождения

Тетино, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: ?

Мать: ?

Тетино, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.11.1896

Муж: Камсин Пётр Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1900

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Камсин Пётр Фёдоров

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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