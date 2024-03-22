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Афанасий Фёдоров

Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.01.1881

Дата смерти

12.02.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1881

Отец: Камсин Фёдор Ильин

Мать: Гликерия Герасимова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.01.1900

Жена: Евдокия Савельева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
12.02.1903
Причина смерти: от чахотки
Рождение ребёнка
05.03.1903

Дочь: Анастасия Афанасиева

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
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