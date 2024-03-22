Афанасий Фёдоров
Место рождения
Дата рождения17.01.1881
Дата смерти12.02.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1881
Отец: Камсин Фёдор Ильин
Мать: Гликерия Герасимова
Бракосочетание
26.01.1900
Жена: Евдокия Савельева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
12.02.1903
Причина смерти: от чахотки
Рождение ребёнка
05.03.1903
Дочь: Анастасия Афанасиева
Мать ребёнка: Евдокия Савельева