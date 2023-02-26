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Евдокия Савельева

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Место рождения

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.02.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1879

Отец: Савва Павлов

Мать: Евдокия Васильева

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1900

Муж: Афанасий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1903

Дочь: Анастасия Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Фёдоров

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.01.1904

Муж: Роман Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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