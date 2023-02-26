Евдокия Савельева
Место рожденияд.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.02.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.02.1879
Отец: Савва Павлов
Мать: Евдокия Васильева
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1900
Муж: Афанасий Фёдоров
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1903
Дочь: Анастасия Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Фёдоров
Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.01.1904
Муж: Роман Максимов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно