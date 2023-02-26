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Роман Максимов

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Место рождения

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.05.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1866

Отец: ?

Мать: ?

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1886

Сын: Леонтий Романов

Мать ребёнка: Евдокия Евсигнеева

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1890

Дочь: Варвара Романова

Мать ребёнка: Евдокия Евсигнеева

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ирина Романова

Мать ребёнка: Евдокия Евсигнеева

Рождение ребёнка
16.05.1898

Дочь: Матрона Романова

Мать ребёнка: Евдокия Евсигнеева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1901

Сын: Николай Романов

Мать ребёнка: Евдокия Евсигнеева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.01.1904

Жена: Евдокия Савельева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Евсигнеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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