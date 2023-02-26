Роман Максимов
Место рожденияд.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.05.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1866
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1886
Сын: Леонтий Романов
Мать ребёнка: Евдокия Евсигнеева
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1890
Дочь: Варвара Романова
Мать ребёнка: Евдокия Евсигнеева
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ирина Романова
Мать ребёнка: Евдокия Евсигнеева
Рождение ребёнка
16.05.1898
Дочь: Матрона Романова
Мать ребёнка: Евдокия Евсигнеева
Рождение ребёнка
08.03.1901
Сын: Николай Романов
Мать ребёнка: Евдокия Евсигнеева
Бракосочетание
11.01.1904
Жена: Евдокия Савельева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Евсигнеева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно