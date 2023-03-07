Камсин Павел Ильин
Место рождения
Дата рождения02.01.1849
Дата смерти06.12.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1849
Отец: Камсин Илья Григорьев
Мать: Камсина Варвара Иванова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Евдокия Павлова
Мать ребёнка: Дария Наумова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Камсин Савва Павлов
Мать ребёнка: Дария Наумова
Рождение ребёнка
10.07.1872
Дочь: Ольга Павлова
Мать ребёнка: Дария Наумова
Рождение ребёнка
1877
Сын: Камсин Егор Павлов
Мать ребёнка: Дария Наумова
Рождение ребёнка
20.01.1879
Мать ребёнка: Дария Наумова
Рождение ребёнка
?.04.1881
Мать ребёнка: Дария Наумова
Рождение ребёнка
До 1881
Сын: Трофим Павлов
Мать ребёнка: Дария Наумова
Рождение ребёнка
10.06.1884
Сын: Пётр Павлов
Мать ребёнка: Дария Наумова
Рождение ребёнка
1886
Сын: Семён Павлов
Мать ребёнка: Дария Наумова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Наумова
Смерть
06.12.1887