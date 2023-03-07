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Камсин Павел Ильин

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

02.01.1849

Дата смерти

06.12.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1849

Отец: Камсин Илья Григорьев

Мать: Камсина Варвара Иванова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Евдокия Павлова

Мать ребёнка: Дария Наумова

Рождение ребёнка
1870

Сын: Камсин Савва Павлов

Мать ребёнка: Дария Наумова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1872

Дочь: Ольга Павлова

Мать ребёнка: Дария Наумова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Камсин Егор Павлов

Мать ребёнка: Дария Наумова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1879

Сын: Камсин Тимофей Павлов

Мать ребёнка: Дария Наумова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.04.1881

Сын: Камсин Артемий Павлов

Мать ребёнка: Дария Наумова

Рождение ребёнка
До 1881

Сын: Трофим Павлов

Мать ребёнка: Дария Наумова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1884

Сын: Пётр Павлов

Мать ребёнка: Дария Наумова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Семён Павлов

Мать ребёнка: Дария Наумова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Наумова

Смерть
06.12.1887
Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
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