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Ольга Павлова

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

10.07.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1872

Отец: Камсин Павел Ильин

Мать: Дария Наумова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.05.1898

Муж: Иван Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1899

Сын: Тимофей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1900

Сын: Давид Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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