Ольга Павлова
Место рождения
Дата рождения10.07.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1872
Отец: Камсин Павел Ильин
Мать: Дария Наумова
Бракосочетание
03.05.1898
Муж: Иван Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1899
Сын: Тимофей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
24.06.1900
Сын: Давид Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно