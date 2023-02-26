Дария Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Камсин Павел Ильин
Рождение ребёнка
1870
Сын: Камсин Савва Павлов
Отец ребёнка: Камсин Павел Ильин
Рождение ребёнка
10.07.1872
Дочь: Ольга Павлова
Отец ребёнка: Камсин Павел Ильин
Рождение ребёнка
1877
Сын: Камсин Егор Павлов
Отец ребёнка: Камсин Павел Ильин
Рождение ребёнка
20.01.1879
Отец ребёнка: Камсин Павел Ильин
Рождение ребёнка
?.04.1881
Отец ребёнка: Камсин Павел Ильин
Рождение ребёнка
До 1881
Сын: Трофим Павлов
Отец ребёнка: Камсин Павел Ильин
Рождение ребёнка
10.06.1884
Сын: Пётр Павлов
Отец ребёнка: Камсин Павел Ильин
Рождение ребёнка
1886
Сын: Семён Павлов
Отец ребёнка: Камсин Павел Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Камсин Павел Ильин
Смерть
Неизвестно