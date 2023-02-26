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Дария Наумова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Камсин Павел Ильин

Рождение ребёнка
1870

Сын: Камсин Савва Павлов

Отец ребёнка: Камсин Павел Ильин

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1872

Дочь: Ольга Павлова

Отец ребёнка: Камсин Павел Ильин

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Камсин Егор Павлов

Отец ребёнка: Камсин Павел Ильин

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1879

Сын: Камсин Тимофей Павлов

Отец ребёнка: Камсин Павел Ильин

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.04.1881

Сын: Камсин Артемий Павлов

Отец ребёнка: Камсин Павел Ильин

Рождение ребёнка
До 1881

Сын: Трофим Павлов

Отец ребёнка: Камсин Павел Ильин

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1884

Сын: Пётр Павлов

Отец ребёнка: Камсин Павел Ильин

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Семён Павлов

Отец ребёнка: Камсин Павел Ильин

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камсин Павел Ильин

Смерть
Неизвестно
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