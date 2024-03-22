Камсин Егор Павлов
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Камсин Павел Ильин
Мать: Дария Наумова
Бракосочетание
24.01.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Агрипина Георгиева
Мать ребёнка: Камсина Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
?.05.1900
Сын: Камсин Иоанн Егоров
Мать ребёнка: Камсина Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Камсина Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
29.04.1901
Мать ребёнка: Камсина Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
30.10.1904
Сын: Камсин Яков Георгиев
Мать ребёнка: Камсина Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
26.07.1908
Дочь: Серафима Егорова
Мать ребёнка: Камсина Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ксения Егорова
Мать ребёнка: Камсина Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
28.09.1910
Мать ребёнка: Камсина Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
27.01.1912
Мать ребёнка: Камсина Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
13.01.1914
Сын: Камсин Павел Егоров
Мать ребёнка: Камсина Стефанида Яковлева
Смерть
Неизвестно