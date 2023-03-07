Камсина Стефанида Яковлева
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1897
Муж: Камсин Егор Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Агрипина Георгиева
Отец ребёнка: Камсин Егор Павлов
Рождение ребёнка
?.05.1900
Сын: Камсин Иоанн Егоров
Отец ребёнка: Камсин Егор Павлов
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Камсин Егор Павлов
Рождение ребёнка
29.04.1901
Отец ребёнка: Камсин Егор Павлов
Рождение ребёнка
30.10.1904
Сын: Камсин Яков Георгиев
Отец ребёнка: Камсин Егор Павлов
Рождение ребёнка
26.07.1908
Дочь: Серафима Егорова
Отец ребёнка: Камсин Егор Павлов
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ксения Егорова
Отец ребёнка: Камсин Егор Павлов
Рождение ребёнка
28.09.1910
Отец ребёнка: Камсин Егор Павлов
Рождение ребёнка
27.01.1912
Отец ребёнка: Камсин Егор Павлов
Рождение ребёнка
13.01.1914
Сын: Камсин Павел Егоров
Отец ребёнка: Камсин Егор Павлов
Смерть
Неизвестно