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Камсина Стефанида Яковлева

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Яков

Мать: не указана

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.01.1897

Муж: Камсин Егор Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Агрипина Георгиева

Отец ребёнка: Камсин Егор Павлов

Рождение ребёнка
?.05.1900

Сын: Камсин Иоанн Егоров

Отец ребёнка: Камсин Егор Павлов

Рождение ребёнка
1900

Сын: Камсин Тимофей Егоров

Отец ребёнка: Камсин Егор Павлов

Рождение ребёнка
29.04.1901

Сын: Камсин Василий Егоров

Отец ребёнка: Камсин Егор Павлов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1904

Сын: Камсин Яков Георгиев

Отец ребёнка: Камсин Егор Павлов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1908

Дочь: Серафима Егорова

Отец ребёнка: Камсин Егор Павлов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ксения Егорова

Отец ребёнка: Камсин Егор Павлов

Рождение ребёнка
28.09.1910

Сын: Камсин Григорий Георгиев

Отец ребёнка: Камсин Егор Павлов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1912

Сын: Камсин Георгий Егоров

Отец ребёнка: Камсин Егор Павлов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1914

Сын: Камсин Павел Егоров

Отец ребёнка: Камсин Егор Павлов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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