Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Фёдор Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Камсина Стефанида Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1881
Сын: Тимофей Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно