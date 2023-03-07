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Семён Павлов

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

До 1853 г.р.

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Камсин Павел Ильин

Мать: Дария Наумова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.01.1911

Жена: Пелагея ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Устиния Семёнова

Мать ребёнка: Пелагея ст

Смерть
Неизвестно
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