Семён Павлов
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Камсин Павел Ильин
Мать: Дария Наумова
Бракосочетание
25.01.1911
Жена: Пелагея ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Устиния Семёнова
Мать ребёнка: Пелагея ст
Смерть
Неизвестно