Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
20.01.1885
Жена: Харитина (Харитонова)
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1886
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Харитина (Харитонова)
Рождение ребёнка
03.06.1888
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Харитина (Харитонова)
Рождение ребёнка
28.07.1890
Сын: Никанор Иоаннов
Мать ребёнка: Харитина (Харитонова)
Место жительства
После 1894
Место жительства
До 1894
Бракосочетание
03.05.1898
Жена: Ольга Павлова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1899
Сын: Тимофей Иоаннов
Мать ребёнка: Ольга Павлова
Рождение ребёнка
24.06.1900
Сын: Давид Иванов
Мать ребёнка: Ольга Павлова
Смерть
Неизвестно