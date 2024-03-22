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Иван Васильев

Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1866 г.р.
1872 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.01.1885

Жена: Харитина (Харитонова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1886

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Харитина (Харитонова)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1888

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Харитина (Харитонова)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1890

Сын: Никанор Иоаннов

Мать ребёнка: Харитина (Харитонова)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Место жительства
После 1894
Место жительства
До 1894
Бракосочетание
03.05.1898

Жена: Ольга Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1899

Сын: Тимофей Иоаннов

Мать ребёнка: Ольга Павлова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1900

Сын: Давид Иванов

Мать ребёнка: Ольга Павлова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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