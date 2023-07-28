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Харитина (Харитонова)

Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

10.02.1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Зайцев Павел Марков

Мать: Зайцева Агафия Иосифова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1885

Муж: Иван Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1886

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1888

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1890

Сын: Никанор Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
10.02.1898
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд