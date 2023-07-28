Харитина (Харитонова)
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти10.02.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Зайцев Павел Марков
Мать: Зайцева Агафия Иосифова
Бракосочетание
20.01.1885
Муж: Иван Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1886
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
03.06.1888
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
28.07.1890
Сын: Никанор Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Смерть
10.02.1898
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд