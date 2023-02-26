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Зайцев Павел Марков

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Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

1837

Дата смерти

01.03.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Марк Николаев

Мать: Наталия Парфенова

д.Цурково
Бракосочетание
23.01.1855

Жена: Зайцева Агафия Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Харитина (Харитонова)

Мать ребёнка: Зайцева Агафия Иосифова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Зайцева Агафия Иосифова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Зайцев Семён Павлов

Мать ребёнка: Зайцева Агафия Иосифова

Военная служба
1871
по билету отпущенный рядовой пехотного Невского полка его Величества Короля
Рождение ребёнка
1873

Сын: Максим Павлов

Мать ребёнка: Зайцева Агафия Иосифова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1875

Сын: Зайцев Афанасий Павлов

Мать ребёнка: Зайцева Агафия Иосифова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1878

Сын: Зайцев Гавриил Павлов

Мать ребёнка: Зайцева Агафия Иосифова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1879

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Зайцева Агафия Иосифова

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.03.1902
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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