Зайцев Павел Марков
Место рожденияд.Цурково
Дата рождения1837
Дата смерти01.03.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Марк Николаев
Мать: Наталия Парфенова
д.Цурково
Бракосочетание
23.01.1855
Жена: Зайцева Агафия Иосифова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Харитина (Харитонова)
Мать ребёнка: Зайцева Агафия Иосифова
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Зайцева Агафия Иосифова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Зайцев Семён Павлов
Мать ребёнка: Зайцева Агафия Иосифова
Военная служба
1871
по билету отпущенный рядовой пехотного Невского полка его Величества Короля
Рождение ребёнка
1873
Сын: Максим Павлов
Мать ребёнка: Зайцева Агафия Иосифова
Рождение ребёнка
17.01.1875
Мать ребёнка: Зайцева Агафия Иосифова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1878
Мать ребёнка: Зайцева Агафия Иосифова
Рождение ребёнка
07.09.1879
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Зайцева Агафия Иосифова
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.03.1902